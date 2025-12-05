Suriye, FIFA 2025 Arap Kupası'nda Katar ile 1-1 berabere kaldı
Suriye Milli Futbol Takımı, FIFA 2025 Arap Kupası A Grubu ikinci maçında Katar ile 1-1 berabere kaldı.
Katar'ın başkenti Doha'da oynanan maçta Katar'ın golünü 77. dakikada Ahmed Alaa atarken, Suriye'nin golünü ise 90. dakikada Omar Khribin kaydetti.
Bu sonuçla grupta puanını 4'e yükselten Suriye, averajla lider Filistin’in ardından ikinci sırada yer aldı.
Tunus ile Katar ise birer puanla grupta üç ve dördüncü sırada bulunuyor.
A Grubu'nda 7 Aralık Pazar günü Suriye-Filistin, Katar-Tunus maçları oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA