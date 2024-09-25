Sürpriz emeklilik kararı: Raphael Varane yeşil sahalara veda etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'dan sezon başında Como'ya transfer olan 31 yaşındaki Fransız stoper Raphael Varane, futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. İtalyan ekibi Como formasıyla 11 Ağustos'ta çıktığı ilk maçında dizinden sakatlanan Varane, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Herkesin söylediği gibi her güzel şey bir gün sona erer” sözleriyle futbolu bıraktığını duyurdu.

Kariyerine saha dışında devam edecek

Lens ve Real Madrid gibi büyük kulüplerde forma giyen Varane, futbol kariyerine Como'da saha dışında devam edeceğini belirtti. Fransız oyuncu, “Saha dışında yeni bir hayat başlıyor. Como’da kalacağım ve yakında daha fazlasını paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğim bir konu var” açıklamasında bulundu.

Fransa Milli Takımı ile 2018'de FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Varane, milli takımı 29 yaşında bırakmıştı.