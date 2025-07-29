Suudi Arabistan’a bir yıldız daha: Joao Felix Al Nassr’da

Suudi Arabistan Pro League ekiplerinden Al Nassr, Portekizli yıldız futbolcu Joao Felix’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Transfer, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla resmen duyuruldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İtalya'nın Milan takımında geçirmişti. Al Nassr, yıldız oyuncunun transferini sosyal medya üzerinden yaptığı “Hoş geldin Joao Felix” paylaşımıyla kamuoyuna duyurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, transferin 30 milyon Euro bonservisle gerçekleştiği, çeşitli bonuslarla birlikte bu rakamın 50 milyon Euroya kadar çıkabileceği iddia ediliyor.

Futbol kariyerine Benfica altyapısında başlayan Joao Felix, 2019 yılında 126 milyon Euro bedelle Atletico Madrid’e transfer olarak büyük ses getirmişti. 2023 yılında ise 52 milyon Euroya Chelsea'nin yolunu tuttu. Son olarak Milan’da kiralık olarak görev yapan Portekizli futbolcu, burada 21 maçta 3 gol kaydetti.