Suudi Arabistan'da 'yıldızlar geçidi' devam: El-İttihad, Fabinho'yu kadrosuna kattı
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu kadrosuna kattı.
Haber Merkezi
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Ligde geçen sezonun şampiyonu El-İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha ekledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Brezilyalı milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi.
İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.