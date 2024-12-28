Suudi Arabistanlı Al-Shabab takımına imza atan Fatih Terim'in ücreti belli oldu!

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, Suudi Arabistan’daki kariyerine adım attı. 5 aylık sözleşme ile Al-Shabab’a katılan Terim, körfez ekibiyle yeni bir dönemin kapılarını araladı. Al-Shabab, yeni teknik direktörünü yapay zeka destekli hazırladığı bir video ile duyurarak, sosyal medyada "Merhaba İmparator" paylaşımında bulundu.

Fatih Terim’in Suudi Arabistan'da ne kadar kazanacak?

NTV Sporskor'un haberine göre; Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi’nde göreve başladığı Al-Shabab’dan 1 milyon 750 bin dolar kazanacak.

Teknik ekip ve yeni rakipler

Terim, yeni takımında deneyimli isimlerle çalışacak. Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin, teknik ekibinde yer alacak isimler arasında. Suudi Arabistan Ligi’nde Jorge Jesus, Stefano Pioli ve Laurent Blanc gibi ünlü teknik direktörlerle rekabet edecek olan Terim, ligdeki ilk sınavını 6 Ocak’ta Kral Kupası çeyrek finalinde verecek.

Fatih Terim’in yurt dışı karnesi

71 yaşındaki Terim, kariyerindeki üçüncü yurt dışı deneyimini Suudi Arabistan’da yaşıyor. 2000-2001 yıllarında Fiorentina ve Milan’da İtalya deneyimi yaşayan Terim, geçtiğimiz sezon Yunan devi Panathinaikos’u çalıştırmıştı. Türk futbolunun simge ismi, Süper Lig’de kazandığı 8 şampiyonlukla rekorun sahibi olmasının yanı sıra, Galatasaray'ın aldığı Türk futbolunun tek UEFA Kupası zaferinin de mimarı.