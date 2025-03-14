Szymanski'nin golleri tur için yetmedi: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne penaltılarda veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers’ı deplasmanda 2-0 mağlup etmesine rağmen, penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

İlk maçı İstanbul’da 3-1 kaybeden Fenerbahçe, İskoçya’da turu geçmek için sahaya çıktı. Jorge Jesus’un öğrencileri, maça istekli başlarken 45. dakikada Szymanski’nin golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına avantajlı gitti. İkinci yarıda da baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 73. dakikada yine Szymanski’nin golüyle skoru 2-0 yaptı ve toplam skoru eşitledi.

Maçın geri kalan dakikalarında ve uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca, tur atlayan tarafı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda büyük hayal kırıklığı

Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat kritik bir kurtarış yapsa da, kaçan penaltılar takımın Avrupa serüvenini noktalamış oldu. Penaltı atışlarında Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı vuruşlar, Fenerbahçe’nin çeyrek final hayalini suya düşürdü. Rangers, penaltılarda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan öne çıkan anlar

45. dakika: Kostic’in ortasında Szymanski’nin vole vuruşu ağlarla buluştu. (0-1)

73. dakika: Mert Müldür’ün pasında Szymanski, ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. (0-2)