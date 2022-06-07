TABIAT ENDURANCE Bursa’da yapıldı

DÜNYA (BURSA) - Türkiye’nin en yetkin binicilik merkezleri arasında yer alan Tabiat Binicilik Merkezi, TABIAT ENDURANCE yarışmalarına ev sahipliği yaptı. 4-5 Haziran tarihlerinde 4 farklı kategoride gerçekleşen yarışmalar, “Atlı Dayanıklılık” disiplininde Türkiye’nin en iyi binici ve atlarını yine Bursa’da buluşturdu.

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2022 Yılı Faaliyet Programı takviminde yer alan TABIAT ENDURANCE Atlı Dayanıklılık yarışmaları, Tabiat Binicilik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tamamı doğa içinde gerçekleştirilen ve farklı parkur uzunluklarına sahip 4 kategoride iki gün boyunca devam eden yarışlar, birbirinden çekişmeli anlara sahne oldu. Müsabakalar sonunda başarılı olan ve dereceye giren binicilere kupa, madalya ve sertifikaları verildi.



Türkiye’nin en iyi binicilik kulüplerinin yanı sıra ferdi olarak da yarışlara katılım gösteren 64 sporcu, atlı dayanıklılık disiplininde TABIAT ENDURANCE yarışlarında bir araya geldi. Türkiye’nin birçok ilinden yarışlara katılan sporcular, Uludağ eteklerinin orman patikaları, göl çevreleri, çakıl ve kum yollarında kendilerini test etti; bazen yumuşak eğimlerde bazen de tepelik arazilerde heyecanlı mücadeleler verdi.

TABIAT ENDURANCE yarışlarında 86 km ile en yüksek parkura sahip K3 sınıfında gerçekleştirilen Endurance kupasında 11 binici start aldı. Yarışmayı Atlas isimli atıyla Ecrin Pekcan birinci tamamladı.

64 km mesafenin kat edildiği Sur Yapı AVM kupasının galibi ise Güzeran isimli atıyla Şadiye Serin olurken, yarışmayı Ses Kaya adlı atıyla Serkan Güler ikinci, Cabircan isimli atıyla da Mahmut Özçelik üçüncü tamamladı.

Başarılı performansların sergilendiği 42 km Kırcalı Yapı kupasında 14 binici start aldı. Yarışmayı Camuzdevranı isimli atıyla Necib Tanyıldız birinci, Sungur isimli atıyla j.ütgm Utku Can Gültekin ikinci, Tanzanya adlı atıyla da Murat Altunay Okuducu üçüncü tamamladı.

Müsabakalarda ayrıca 20 km kalifikasyon yarışmalarına 24 sporcu katılım sağlayarak kalifiye oldu.

Yarışmaların ardından düzenlenen törende, Atlı Dayanıklılık disiplininde dereceye giren ve başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk ve Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aras tarafından verildi. Törende ayrıca, müsabakalara, binicilik sporunun ilerlemesi ve önemine katkıda bulunan Kırcalı Yapı, Lignadecor ve Sur Yapı Marka AVM yetkililerine teşekkür plaketleri verildi.