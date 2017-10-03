Tadelle, milli takıma sponsor oldu

03 Ekim 2017

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Tadelle arasında milli takımlar resmi çikolata tedarikçisi anlaşması imzalandı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'n kamp yaptığı otelde yaptığı konuşmada, Tadelle'nin milli takımların mutluluk sponsoru olacağını belirtti.



Teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculara başarı dileklerinde bulunan Demirören, "Milli takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını kayıpsız geçeceğine ve Dünya Kupası Finalleri'ne katılacağına yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Demirören, dev markalarla sponsorluk anlaşması imzaladıklarını kaydedip, İsveç gibi ülkelerden gelen başkanların Türkiye'de tesisleri gezdiğini belirterek, bu ülkelerin yapacakları tesisler için Riva'yı örnek aldıklarını anlattı.



UEFA'nın 2019 Süper Kupa ev sahipliğini Türkiye'ye verdiğini hatırlatan Demirören, TFF olarak organizasyon güçlerinin zirvesinde olduklarının altını çizerek, "İnşallah 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne de ev sahipliği yapacağız." dedi.

"İki büyük kurumu bir araya getiriyoruz"

Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz de Tadelle olarak TFF ile anlaşma imzalamaktan dolayı gururlu ve onurlu olduklarını kaydetti.



Toksöz, "Şimdi ülkemizi temsil eden iki büyük kurumu bir araya getiriyor, iki kırmızı-beyazı buluşturuyoruz. Sponsorluğumuz hem markamıza hem de milli takıma hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Tadelle maketine imza attılar

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz anlaşmayı imzaladı.

TFF Başkanı Demirören ve A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ile törene katılan A Milli Takım oyuncuları Tadelle maketine imza attılar.

Kaynak: AA