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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazını reddetti
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

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