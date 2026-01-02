Takımlar tarih değişsin istiyordu: TFF'den Süper Kupa kararı

Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta oynanacak maç için TFF'ye erteleme başvurusunda bulundu. TFF, kulüplerden gelen talebi kabul etmezken yeni bir açıklama yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada kulüplerin müsabaka öncesinde birlikte ortak basın toplantılarına katılacağı belirtildi.

Federasyon sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa 2025 yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

Basın toplantı günleri ve saatleri açıklandı

Buna göre, Galatasaray ile Trabzonspor’un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılı sağlamasıyla birlikte 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.30'da Gaziantep Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ile Samsunspor’un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı ise, yine aynı şekilde her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 18.15'te Yeni Adana Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecek.