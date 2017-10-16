Talisca, Demba Ba'nın rekoruna ortak olma peşinde

16 Ekim 2017

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi Monaco ile oynayacağı karşılaşmada siyah-beyazlı oyuncu Anderson Talisca, gol bularak Demba Ba'nın rekoruna ortak olmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 5 kez fileleri havalandıran Talisca, bunların 4'ünü son 3 karşılaşmada attı. Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında bir başka Fransa ekibi Olympique Lyon ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmada 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, 2017-2018'de takımının Porto ve Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı müsabakaları da boş geçmedi.

Beşiktaş'ta üst üste 3 Avrupa karşılaşmasında gol bulan Talisca, Monaco karşısında da fileleri havalandırarak bu seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Rekor, Demba Ba'da

Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da oynadığı maçlarda üst üste gol atma rekoru, 2014-2015'te görev alan Demba Ba'da bulunuyor.

Senegalli oyuncu, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçların 4'ünde peş peşe gol sevinci yaşadı.

Demba Ba, grup mücadelesinde Tottenham maçıyla seriye başladı. Deplasmanda penaltıdan takımına gol kazandıran tecrübeli oyuncu, sonraki Partizan karşılaşmasını da boş geçmedi. Demba Ba, 2 deplasman karşılaşmasının ardından İstanbul'da Partizan filelerini biri penaltıdan olmak üzere 2 kez havalandırdı. Deplasmandaki Asteras mücadelesinde de fileleri havalandıran Demba Ba, siyah-beyazlı takımın Avrupa maçlarında en uzun süreli gol atma rekoruna imza attı.

4 oyuncu 3'er kez gol attı

Beşiktaş'ta 4 oyuncu, Avrupa kupalarında üst üste 3 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa'daki en golcü oyuncusu durumunda bulunan Oktay Derelioğlu, 1997-1998'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain maçında 2 gol attıktan sonra üst üste iki Göteborg mücadelesinde fileleri havalandırdı.

Talisca, Monaco karşılaşmasında gol atarsa Oktay Derelioğlu'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık serisine de ortak olacak.

Beşiktaş'ta Okan Buruk da 2004-2005 sezonunda Avrupa Ligi'nde Standard Liege ve Parma maçlarında gol attıktan sonra 2005-2006'daki Vaduz karşılaşmasında da topu filelere göndermeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Ricardo Quaresma ise 3 maçlık gol atma serisini 2010-2011 sezonunda gerçekleştirdi. Quaresma, eleme turlarında Viktoria Plzen maçında gol attıktan sonra iki HJK Helsinki karşılaşmasında fileleri buldu.

Beşiktaş'ta geçen sezon kadroda yer alan Vincent Aboubakar da Avrupa Ligi'nde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada 3 maçlık seriye başlayan Aboubakar, Olympiakos ile yapılan iki mücadelede meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en çok golü Oktay Derelioğlu kaydetti.

Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 14 kez fileleri havalandırdı. 12 kez gol sevinci yaşayan Bobo ise ikinci sırada bulunuyor. Bu sezon Avrupa kupalarında henüz gol atamayan Quaresma ise 11 kez meşin yuvarlağı rakip filelere gönderdi.

Avrupa'da 8 gol kaydeden Cenk Tosun, Monaco karşısında gol bulduğu takdirde Demba Ba'yı geçip 9 gollü Daniel Pancu'yu yakalayacak.

Talisca ile Ryan Babel ise Avrupa kupalarında 5'er gol kazandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Mustafa Pektemek ile Oğuzhan Özyakup, ikişer kez Avrupa'da topu filelerle buluşturdu. Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan da birer kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA