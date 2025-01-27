Talisca İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe son gelişmeyi açıkladı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın transferi konusunda yaşanan son gelişmeyi sosyal medya hesabında paylaştı.
AA
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Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Konuya yönelik Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."