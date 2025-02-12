Talisca'nın İstanbul'daki ilk durağı... Gizlice kuru fasulye ve pilav yemeye gittiği anlar gündem oldu!

Anderson Talisca, Youtube kanalında "Back to Turkey" (Türkiye'ye Dönüş) başlıklı vlogunda, İstanbul'a geldikten sonra gizlice Kadıköy'deki ev yemekleri yapan ünlü bir restorana giderek kuru fasulye ve pilav yediği anları paylaştı.

Lokantada çekilen görüntülerde, futbolcunun sade ve mütevazı tavırları dikkat çekti. Talisca'nın bu samimi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok taraftarın beğenisini topladı.

Sosyal medyada büyük ilgi

Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş taraftarları arasında ilgiyle karşılandı.

Türkiye'de geçirdiği dönem boyunca Türk mutfağına olan sevgisini sık sık dile getiren Talisca'nın, İstanbul'a adım atar atmaz kuru fasulye-pilav yemesi, taraftarlar arasında sıcak bir karşılık buldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Talisca'nın samimiyetini ve Türkiye'ye olan bağlılığını övgüyle dile getirdi.

Yıldız futbolcunun İstanbul'daki diğer keşiflerinin de merakla beklenmesi, YouTube hesabındaki takipçi sayısının artmasına neden oldu.