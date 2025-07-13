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Tarık Çetin kimdir? Kaleci Tarık Çetin kaç yaşında, nereli?

Tarık Çetin yuvaya geri dönüyor. Geçen sezon Çaykur Rize'de oynayan Çetin ile Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bu sıcak gelişmenin hemen akabinde "Tarık Çetin kimdir", "Kaleci Tarık Çetin kaç yaşında, nereli" soruları art arda gelmeye başladı.

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Tarık Çetin kimdir? Kaleci Tarık Çetin kaç yaşında, nereli?
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Tarık Çetin kimdir?

8 Ocak 1997 İstanbul doğumlu olan Tarık Çetin , Çaykur Rizespor takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Fenerbahçe kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Karagümrük ve Çaykur Rizespor kulüplerinde oynadı.

Kaynak: HABER MERKEZİ