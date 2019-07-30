TAYK-Eker Olympos Regatta için geri sayım başladı

30 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla yapılan “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışları 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul-Moda, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye- Moda rotasında düzenlenecek.

TAYK tarafından; süt ürünlerinde Türkiye’nin yenilikçi markalarından Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü (BYK) ile Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğinde düzenlenen yarış, yedinci yılında nefes kesen mücadeleye sahne olacak. 2013 yılından bu yana düzenlenen “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışına, yedinci yılında 35 profesyonel tekne ve 350 yelkenci katılımı bekleniyor. Moda Deniz Kulübü önünden 23 Ağustos Cuma günü saat 17.55'de verilen start ile başlayacak “TAYK-Eker Olympos Regatta”; 24 Ağustos Cumartesi günü Bursa’nın kıyı kasabası Tirilye’deki koy yarışları ile devam edecek. 25 Ağustos Pazar günü Tirilye’den start verilecek yarış, Ataköy’de son bulacak.

42 yıldır Türkiye’yi lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker, sporun en önemli destekçilerinden biri. Uzun yıllardır özellikle yelken sporuna destek veren ve Bursa’nın Mudanya ilçesinin Türkiye’nin en önemli yelken yarışları destinasyonlarından biri haline gelmesini sağlayan Eker, çalışanlarının oluşturduğu “Eker Sailing” ve sadece kadın çalışanların yer aldığı “Eker Kadın Yelken Takımı” ile hem ulusal hem de uluslararası pek çok kupada birincilikler ve başarılar elde etti.