Tedesco İstanbul'a veda etti: Havalimanında duygusal anlar
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı. Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından görevine son verilen Tedesco, havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fotoğraf ve imza taleplerini geri çevirmeyen teknik adamın vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.
İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya taraftarlar ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen futbolseverleri kırmayan deneyimli teknik adam, istekleri geri çevirmedi. Havalimanında duygusal anlar yaşanırken, bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Açıklama yapmadı
Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa bindi.