Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Tenis Şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen BNP Parisbas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Tenis Şampiyonası kapsamındaki basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk tenisinin artık dünyanın en önemli turnuvalarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek

Türkiye'nin tenis ülkesi haline geldiğini ifade eden Durmuş, "Türkiye, artık tenis ülkesi olması dolayısıyla da dünyada biliniyor. Megasaray Tenis Akademisi'nin Erciyes'te yapacağı tesisler ile 12 ay uluslararası tenis organizasyonu yapabilen bir ülke haline gelecek. Bakanlığımız Türkiye'nin her ilçesinde tenis kortları yapıyor. Federasyon olarak dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Tesisleşme anlamında önemli bir gelişme

Cengiz Durmuş, Antalya'nın önemli bir turizm şehri olmasının yanı sıra dünyanın en önemli tenis kentlerinden olduğunu, dünyanın en iyi sporcularının Antalya'da kamp yaptığını, turnuvalara katıldığını dile getirdi.

Tenisi gelecek kuşaklara aktaracağız

ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Başkanı Alistair Williams ise Türkiye'nin son 15-20 yılda tesisleşme anlamında önemli bir gelişme sağladığını ifade etti. ITF olarak amaçlarının tenisi gelecek kuşaklara aktarmak olduğuna dikkati çeken Williams, Türkiye'deki bu anlamdaki tesisleşmenin amaçlarına uygun olduğunu vurguladı.

Dünyanın bir numaraları Antalya'da korta çıkacak

Şampiyonada tekerlekli sandalye erkekler dünya 1 numarası İngiliz Alfie Hewett, kadınlar dünya 1 numarası Hollandalı Diede De Groot ve genç kızlar dünya 1 numarası Fransız Ksenia Chasteau da korta çıkacak.