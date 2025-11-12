Temsilcimizin maçında Filistin bayrağı krize neden oldu: Türk seyircilere müdahale
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Almanya’da oynanan karşılaşmada Maccabi Rapyd Tel Aviv’i 84-75’lik skorla mağlup etti. Maç sırasında Filistin pankartı açmak isteyen bazı taraftarlarımıza Alman güvenlik görevlileri müdahale etti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 10. haftasında güvenlik gerekçesiyle İstanbul yerine Almanya’nın Münih kentinde karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv’i 84-75 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, oyunun kontrolünü baştan sona elinde tutarak mücadeleyi üstün tamamladı.
Pankart gerginliği yaşandı
EuroLeague yönetimi, karşılaşma öncesinde güvenlik tedbirlerini artırırken, Fenerbahçe taraftarları için özel tribün düzenlemeleri yapıldı. Sınırlı sayıda seyirci alınan salonda, bazı taraftarlar Filistin bayraklarıyla temsilcimize destek verdi.
Maç sırasında tribünlerde İsrail karşıtı bir pankart açılmak istenmesi üzerine Alman güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay büyümeden kontrol altına alındı.