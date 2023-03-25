Tenisin kalbi Manavgat’ta atıyor

Antalya’da bulunan ve Türkiye’yi spor turizmi alanında global bir çekim merkezi haline getirmek isteyen Ali Bey Hotels & Resorts tesisleri, uluslararası standartlardaki kortları ile senyör tenisinin Dünya Şampiyonalarına 12. kez ev sahipliği yapıyor.

30-50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde 33 ülkeden 160 takımın katıldığı ve 10 gün boyunca yaklaşık 1200 sporcunun misafir edileceği turnuva; 19 Mart Pazar günü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Başkanı David Haggerty, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve ITF Yönetim Kurulu Üyesi ve ITF Masters Komitesi Başkanı Salma Mouelhi Guizani’nin katıldığı açılış töreni ile başladı. Şampiyona 1 Nisan’a kadar devam edecek.

Esin Güral Argat: Türkiye’nin teniste global bir marka olmasını hedefliyoruz

Ali Bey Hotels & Resorts’un kendisini dünyanın en büyük tenis merkezlerinden biri yapan kortları ile her yıl uluslararası çapta düzenlenen çeşitli turnuvalara ev sahipliği yaptığını söyleyen Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat şu değerlendirmede bulundu: “Uluslararası standartlara sahip kortlarda Türkiye’de düzenlenen bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmak ülkemiz adına gerçekten gurur verici.

Tesislerimizde bulunan yaklaşık 100 tenis kortu ile hem Türkiye’de tenisin gelişmesi hem de Türkiye’nin spor turizmi alanında global bir marka olması hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Spor organizasyonlarının turizmin kalkınmasında ve markalaşmasında da pek çok etkisi bulunuyor. Küresel spor turizmi pazarına baktığımızda 2023'ten 2030'a kadar bu pazarın yüzde 17,5'lik bileşik yıllık büyüme oranı ile büyümesi bekleniyor. Ev sahipliği yaptığımız bu tip turnuvaların sayısının artması ülke olarak bu pazardaki payımızın artması için de kritik bir öneme sahip.”

Bugüne dek 80 binin üzerinde yabancı sporcu ağırlandı

Ali Bey Hotel & Resorts olarak 1995’ten beri bugüne kadar 100’den fazla uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Esin Güral Argat; “Bu turnuvalarda 80 binin üzerinde yabancı sporcuyu tesislerimizde ağırladık. Dünyanın da yakından takip edeceğini bildiğimiz bu turnuvalara ayrı bir heyecan ile hazırlanıyoruz.

Tenis alanında yaptığı atılımlarla Türkiye’nin en önemli tenis turizmi temsilcilerinden biri haline gelen Ali Bey Hotels & Resorts ile bir yandan turizm alanında bir dünya markası yaratırken diğer taraftan Manavgat’ı dünya tenisi için önemli bir merkez haline getirmek için çalışıyoruz. Umuyoruz ki, içinden geçtiğimiz şu süreçte sporun birleştirici, iyileştirici gücü hepimize iyi gelecek.”

Tenis alanında yaptığı atılımlarla Türkiye’yi bu alanda cazibe merkezi haline getiren Ali Bey Hotels & Resorts tesislerinde yaklaşık 100 kort bulunuyor. Özel kırmızı toprak zeminli ve özel aydınlatmalı kortların yanı sıra tesiste çocuk ve profesyonel Padel kortları da yer alıyor. Tesislerde lisanslı antrenörler tarafından çocuklardan genç yeteneklere, amatörlerden profesyonellere herkese hitap edecek özel eğitim programları da düzenleniyor.

1995’ten beri Türk Tenis Federasyonu ve Uluslararası Tenis Federasyonu iş birliğiyle dünyanın farklı noktalarından gelen tenis severlere kapılarını açan Ali Bey Club Manavgat, geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen uluslararası padel turnuvasına da ev sahipliği yaptı. 2022 "Golden Racket" tenis ödüllerinde "En İyi Tenis Ortağı" özel kategorisinde ödüle de layık görüldü. Tesislerde lisanslı antrenörler tarafından çocuklardan genç yeteneklere, amatörlerden profesyonellere herkese hitap edecek özel eğitim programları da düzenleniyor.