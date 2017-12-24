Terim galibiyetle başladı
Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başında olduğu ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Galatasaray, Süper Lig maçında Göztepe ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray'da yeniden göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim, ilk maçına çıktı.
Sarı-Kırmızılı ekip, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1'lik skorla yenerek puanını 35'e yükseltti. Bu sonuçla Galatasaray, ilk yarıyı 2'nci tamamladı. Göztepe ise 30 puanla 6'ncı sırada kaldı.
Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19'da Rodrigues, 53'te Yasin ve 70'te Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü ise 9'uncu dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti.
Kaynak: DHA