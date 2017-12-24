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Terim galibiyetle başladı

Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başında olduğu ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Terim galibiyetle başladı
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Galatasaray, Süper Lig maçında Göztepe ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray'da yeniden göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim, ilk maçına çıktı. 

Sarı-Kırmızılı ekip, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1'lik skorla yenerek puanını 35'e yükseltti. Bu sonuçla Galatasaray, ilk yarıyı 2'nci tamamladı. Göztepe ise 30 puanla 6'ncı sırada kaldı.

Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19'da Rodrigues, 53'te Yasin ve 70'te Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü ise 9'uncu dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti. 

Kaynak: DHA

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