Tete, 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer oldu

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - kırmızılıların geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Tete'nin geleceği merak ediliyordu.

Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı. Yunan ekibinin transfer için sarı - kırmızılılara 4 milyon 750 bin euro ödeyeceği duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."