TFF, 108 teknik sorumluyu 'bahis' gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü bahis incelemesinde yeni bir adım atıldı. TFF, son 5 yıl içinde Profesyonel Liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve bu süre zarfında bahis oynadığı belirlenen 108 kişi hakkında disiplin süreci başlattı.

108 kişi PFDK'ya sevk edildi

Federasyondan yapılan bilgilendirmede, ilgili isimlerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği ifade edildi.

TFF’nin açıklamasına göre, bahis oynadığı tespit edilerek PFDK’ye gönderilen teknik sorumlular arasında Gökhan Ünal, Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Tolgay Kerimoğlu, Murat Hacıoğlu, Cüneyt Dumlupınar, Tuna Üzümcü, Mustafa Alper Avcı, Muzaffer Bilazer, Taner Gülleri ve İlker Avcıbay gibi tanınan isimler de bulunuyor.

Diğer isimler ise şu şekilde: