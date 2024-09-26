TFF, 2024-2025 sezonuna Şamil Ekinci'nin adını verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ismini değiştirdi. Sezonunun geri kalanının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'de sezonun kalan bölümünün Şamil Ekinci'nin adının verilerek oynatılacağını bildirdi.
TFF'nin açıklamasında, "TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir" dendi.
Federasyon, Şamil Ekinci'nin Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandığını kaydetti. TFF, Ekinci'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.
Trabzonspor'un 'efsane başkanlarından' olarak anılan, kulüpte 1970-75 yıllarında görev alan Kırşehirli Şamil Ekinci, 83 yaşında 16 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti.