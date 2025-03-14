TFF açıkladı: PFDK'nın Jose Mourinho ve Günay Güvenç kararı belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında kararlarını açıkladı.

PFDK’nın yaptığı değerlendirme sonucunda, Günay Güvenç’e, Corendon Alanyaspor maçında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası verildi. Bu karar doğrultusunda Günay Güvenç, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun 6 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edilmesine rağmen, ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Mourinho’nun açıklamalarının disiplin talimatlarına aykırı olmadığı değerlendirilerek herhangi bir yaptırım uygulanmadı.