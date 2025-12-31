TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 2025/26 sezonunun ara transfer dönemine ilişkin takım harcama limitlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda mücadele edecek Süper Lig ekiplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi için geçerli olacak harcama sınırlarının belirlendiği bildirildi.

En büyük limit Galatasaray'da

TFF’nin belirlediği takım harcama limitlerinde Galatasaray açık ara zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıların limiti 12,8 milyar TL’ye yaklaşırken, Trabzonspor ve Fenerbahçe onu takip etti. Beşiktaş ilk dörtte kalırken, ligin en düşük harcama limiti 546 milyon TL ile Eyüpspor oldu.

İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri: