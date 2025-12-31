TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı
Süper Lig ekiplerinin merakla beklediği ara transfer döneminin harcama limitleri belli oldu. 2025-2026 sezonu 2. transfer döneminde en büyük limit 12,8 milyar TL ile Galatasaray oldu. Galatasaray'ın ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 2025/26 sezonunun ara transfer dönemine ilişkin takım harcama limitlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda mücadele edecek Süper Lig ekiplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi için geçerli olacak harcama sınırlarının belirlendiği bildirildi.
En büyük limit Galatasaray'da
TFF’nin belirlediği takım harcama limitlerinde Galatasaray açık ara zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıların limiti 12,8 milyar TL’ye yaklaşırken, Trabzonspor ve Fenerbahçe onu takip etti. Beşiktaş ilk dörtte kalırken, ligin en düşük harcama limiti 546 milyon TL ile Eyüpspor oldu.
İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri:
- Galatasaray A.Ş. – 12.867.502.920 TL
- Trabzonspor A.Ş. – 7.856.638.973 TL
- Fenerbahçe A.Ş. – 6.222.490.850 TL
- Beşiktaş A.Ş. – 5.830.441.031 TL
- Rams Başakşehir Futbol Kulübü – 1.311.498.136 TL
- Çaykur Rizespor A.Ş. – 1.681.565.046 TL
- Tümosan Konyaspor – 1.419.901.133 TL
- Reeder Samsunspor – 1.158.349.910 TL
- Kocaelispor – 1.077.536.000 TL
- Göztepe A.Ş. – 1.024.722.968 TL
- Gençlerbirliği – 967.005.265 TL
- Bellona Kayserispor – 940.370.334 TL
- Corendon Alanyaspor – 935.098.664 TL
- Onvo Antalyaspor – 893.386.306 TL
- Solwie Energy Fatih Karagümrük – 855.315.497 TL
- Kasımpaşa A.Ş. – 854.081.885 TL
- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 712.535.047 TL
- Eyüpspor – 546.610.657 TL