TFF ara transfer dönemini erkene çekti

Sezon başında ara transfer dönemini 5 Ocak–10 Şubat 2026 tarihleri arasında planlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), değişikliğe gitti.

Yapılan son düzenlemeyle birlikte, ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç tarihi öne çekildi. Buna göre ara transfer süreci, daha önce belirlenen tarihten üç gün önce başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamada, “2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir" denildi.