TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakemin atanmasına karar verilmesinin ardından istifa ettiği öğrenildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın istifa ettiği öğrenildi.
HT Spor'da yer alan habere göre Ceyhun Kazancı, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmasına karar verilmesinin ardından istifa etti.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini kimin yöneteceği tartışma konusu olmuştu. Beşiktaş, derbiye yabancı hakem atanmasını istemişti.