Son dakika... Hakem camiasında bahis depremi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Temizlemek bizim görevimiz

- İnsanlarla iyi geçinip koltuklarda uzun kalma niyetimiz yok. Türk futbolunun içinde ne pislik varsa onu temizlemek bizim görevimiz. Bütün futbol ailesinin bütün fertleriyle yapacağımız bir mücadele bu.

Hakemlerle başladık...

- Buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben dahil, yönetim kurulu arkadaşlarımız dahil yine bu çalışmayı yaptığımız devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ettiriyoruz. Bunun sonuçlarını da yakında açıklarız.

Kamuoyuna açıklayacağız

- Biz nasıl federasyon olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak güzide kulüplerimizin güzide başkanları da kendilerinden başlayıp kendi çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmalılar.

- Çalışmalarımızı güzde devlet kurumlarıyla birlikte yapıyoruz. Kamuoyuna açıklayacağız. Üzgün olduğumuz bir konu var talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi de üzmüştür.

371 hakemin bahis hesabı var

- Yozlaşmanın boyutunu aylarca tartıştık. Kurumlarımızla kendi bahçemizden yola çıktık. Bugün size Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyacı olduğu bazı doneler vereceğim.

- Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve arkadaşlarımızın çalışmaları neticesinde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu, aktif olarak 152 hakemin bahis oynadığını tespit ettik.

18 bin 227 kez bahis oynamış

- Bunların arasında 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 64 klasman yardımcı hakem var.

Gerekli cezaları alacaklar

Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakası üzerine bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir.

- Disiplin Kurulu bugünden itibaren gerkeli çalışmaları başlatacak ve talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar.