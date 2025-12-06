TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, penaltı pozisyonu hakkında ilk kez konuştu

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’ın sahasında 3-2 kazandığı Samsunspor mücadelesinde son dakikalarda yaşanan penaltı tartışması gündemdeki yerini korurken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ilk kez konuştu.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Samsunsporlu Emre Kılınç’ın ceza sahasına gönderdiği topun Galatasaraylı Kazımcan Karataş’ın eline çarptığı iddiası üzerine kırmızı-beyazlı ekip penaltı itirazında bulunmuş, VAR hakemi Onur Özütoprak’ın yaklaşık iki dakikalık incelemesinin ardından orta hakem Mehmet Türkmen oyunu penaltı kararı vermeden kale vuruşuyla başlatmıştı. Pozisyon sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.

"Köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar"

Maç hakkında 2026 Dünya Kupası'nda grup kura çekimi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da HT Spor'a değerlendirmelerde bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası elemelerindeki başarısına vurgu yaparken hakem kararına ilişkin sert ifadeler kullandı.

Hacıosmanoğlu, “24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yükseldiği bir gün oldu. Güzel bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok” dedi.

"Döner dönmez hesaplaşacağım"

Hacıosmanoğlu, dönüşünde gerekli adımları atacağını belirterek, “Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" ifadeleriyle sürecin takipçisi olacağını söyledi.