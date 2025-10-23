TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Kavak FIFA komitelerine seçildi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirdiği son toplantıda, futbol yönetimi ve turnuvalara ilişkin önemli kararlar aldı.

Yeni dönemde futbolun daha kapsayıcı, istikrarlı ve barış temelli bir yapıda gelişmesini hedefleyen FIFA, 2025-2029 döneminde görev yapacak komitelerin üyelerini belirledi.

Bu kapsamda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da FIFA’nın yeni komitelerinde yer aldı.

Hacıosmanoğlu Stadyum ve Güvenlik Komitesi’nde

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA’nın Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi.

Komite, uluslararası maçların güvenlik standartlarını belirlemek, stadyum güvenliği politikalarını geliştirmek ve FIFA organizasyonlarının güvenli biçimde yürütülmesini sağlamakla görevli olacak.

Kavak, Sağlık Komitesi’nde görev alacak

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve FIFA–UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi’ne seçildi.

Kavak, bu göreviyle birlikte FIFA’nın sporcu sağlığı, tıbbi protokoller ve turnuvalarda sağlık standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarında aktif rol alacak.