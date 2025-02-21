TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yabancı hakem izahı: Türk hakemlerini korumak için

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci hafta maçında 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park’ta karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk TV ve HT Spor ortak canlı yayınında yabancı hakem tercihinin nedenini anlattı.

Kendilerine herhangi bir hakem adı verilerek başvurulmadığını belirten Hacıosmanoğlu, hakem atamalarında kulüplerin isteği üzerine işlem yapmadılarını ifade etti.

'Türk hakemleri korumak için...'

Hacıosmanoğlu, Türk hakemlere "Sizleri toplumun önüne atmamak için, insanların sizleri eleştirmesine fırsat vermeyelim, sizleri korumak adına yabancı hakem yönetsin" dediğini, hakemlerin de şikayetlerinin bulunmadığını kaydetti.

TFF başkanı, Merkez Hakem Kurulu'nun Avrupa'daki ülkelerle bir hafta önceden yazıştığını, bazı ülkelerin hakem vermek istemediğini belirterek son olarak Bosna Hersek ve Slovenya alternatilerinin kaldığını kaydetti.

Hacıosmanoğlu, "Salı sabah (18 Şubat) iki alternatif kalmıştı. Bosnalı hakem ile Sloven hakem. Ben de 'Sayın başkan Bosnalı hakemi getirirseniz burada sıkıntı çıkar, Fenerbahçe'nin forveti Bosnalı. Sloven hakem' dedim" ifadelerini kullandı.

'Bir hafta önce kurgulanmış değil'

Hacıosmanoğlu şöyle devam etti: "Bunların hepsi Salı günü oldu. Şampiyonlar Ligi maçı var. Cumartesi günü saat 1'de kendi ülkesinde maçı var. Ben yurtdışında ilk ziyarette Sloven Federasyon Başkanı'na yapmıştım. Sağolsunlar onlar da kabul etti. Salı günü oldu bunlar. 1 hafta önce kurgulanmış değil. Bu kadar yazışmalar var, böyle bir konu geçmiş olsa onunla konuşursunuz. Salı gününe kadar bu kadar yazışmayı başka ülkelerle yapar mısınız?"