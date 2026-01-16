İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? İbrahim Hacıosmanoğlu kalp krizi mi geçirdi?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Federasyondan yapılan bilgilendirmede, Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amacıyla bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirtildi. Yapılan tetkiklerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Hacıosmanoğlu'nun evinde istirahat ettiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA