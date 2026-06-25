TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa sorusuna yanıt verdi

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2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında turnuvaya veda etmesinin ardından eleştirilerin odağına yerleşen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Bahar Feyzan'a konuşan TFF Başkanı, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna görevinden ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Niye istifa edeyim ki ben! Kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapacak çok iş var. 19-20 yaşında bu çocuklar. Eleştirmeye devam etsinler. Ben şahsım adına 50 sefer özür diledim" dedi.

"Kendimi ortaya attım"

Eleştirilerin futbolcular yerine kendisine yönelmesini istediğini ifade eden Hacıosmanoğlu, milli oyuncuları korumaya çalıştığını söyledi.

Ahmet Çakar'ın kullandığı ifadeye tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Normalde 'Ben elimden geleni yaptım, sahaya çıkacak halim yok' diyebilirdim. Sorumsuzluk olurdu. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye." ifadelerini kullandı.

"Rakipler bizi ezerek yenmedi"

Milli Takım'ın sahadaki performansını da değerlendiren Hacıosmanoğlu, alınan sonuçlara rağmen oyun üstünlüğünün Türkiye'de olduğunu savundu.

"Rakipler bizi ezerek yenmedi. Öyle olsa söylenecek bir şey yok. Yüzde 80 topa hakimdik. Daha ilk maçta çocuklara saldırdılar. Tarihinde ilk defa UEFA Uluslar A Ligi'ne çıktılar. Eylülde Fransa, İtalya, Belçika ile oynayacağız." diyen Hacıosmanoğlu, takımın geleceğine güvendiğini dile getirdi.

"2 gün 2 gece ağladım"

Turnuvadaki başarısızlığın kendisini derinden etkilediğini söyleyen TFF Başkanı, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle anlattı:

"İnanır mısınız 2 gün 2 gece sinirimden sabaha kadar ağladım. Olmayacak şeyler oldu. İki maç da futbol tarihine geçti. 65 şut atıyorsun, dört topun direkten dönüyor, biri bile girmiyor."

Suç duyurusunda bulunacak

Hacıosmanoğlu, milli futbolcular için kullanılan "onun bunun çocukları" ifadesi nedeniyle hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

TFF Başkanı, "Davayla ilgili dosya hazırlattım. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

"Nazi kampı anlayışı gibi değil ki bu"

Milli takım kampında futbolcuların telefonlarının neden toplanmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Hacıosmanoğlu, "Nazi kampı anlayışı gibi değil ki bu" ifadelerini kullandı.