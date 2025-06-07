TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Milli Takım tarihinin en iyi jenerasyonu ile hedef 2026

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın Amerika ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının Kurban Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Hacıosmanoğlu, Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti.

“Zalimin zulmü altında olan Müslüman kardeşlerimize söylenecek çok söz var da, insanlar ürkütülüyor. İnşallah bu bayram, İslam dünyası için bir uyanış vesilesi olur” diyen Hacıosmanoğlu, Müslüman ülkelerin sessizliğini eleştirdi.

"2026’ya hazırlanıyoruz, jenerasyonumuz çok güçlü"

2026 Dünya Kupası’nın Amerika’da düzenlenecek olmasına da değinen TFF Başkanı, bu süreçteki hazırlık maçlarının önemine vurgu yaptı:

“Bir yıl önceden buradan provamızı yapıyoruz. Milli takımsız hiçbir şey anlam ifade etmez. Bu jenerasyon bana göre tarihin en iyisi. Artık karşı takımlar bizim oyuncularımızdan imza almaya çalışıyor.”

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası’na doğrudan katılacağına inandığını belirterek, “9 yaşındaki kızım bile bana moral veriyor. Onun kalbine inanıyorum. Bu kadro o turnuvaya gidecek” dedi.

"Hedefimiz net: Gürcistan'ı ve İspanya'yı yenmek"

Avrupa Şampiyonası’ndaki grup sürecine de değinen Hacıosmanoğlu, “Dengeli bir gruptayız. Önce Gürcistan'ı, sonra da Konya’da İspanya’yı yenmek istiyoruz. Allah nasip eder, milletimize bir mutluluk yaşatırız” ifadelerini kullandı.

"Bu başarı ortak bir çabanın ürünü olacak"

Basının da desteğinin önemli olduğunu vurgulayan TFF Başkanı, “Milli takım sadece oyuncudan değil, yönetimden, basından, taraftardan güç alır. Bir tane milli takımımız var, inşallah 2026’da Amerika’ya hep birlikte gideriz” diyerek sözlerini tamamladı.