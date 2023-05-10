TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı oyuncu kuralı ile ilgili konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değişikliğin netleştiği iddiasına ilişkin, "Öyle bir şey yok. Biz cuma günü Kulüpler Birliği Vakfı ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz birtakım taslaklar var." dedi.

Büyükekşi, TFF'nin yönetim kurulu üyeleri İdil Karademirlidağ Suher, Volkan Can, Müslüm Özmen ve Hamit Altıntop ile birlikte Adana Demirspor Tesisleri'ni gezdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Başkan Büyükekşi, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 2023-2024 sezonundan itibaren Akademi Projesi kapsamında Double Pass firmasıyla anlaştıklarını anımsattı. Çalışma doğrultusunda her Süper Lig takımından 11 antrenörün 1 yıl boyunca eğitim alacağını belirten Büyükekşi, bu çerçevede 10'dan fazla takımı ziyaret ettiklerini, bugün de Murat Sancak'tan projeleri ve tesis yatırımlarıyla ilgili bilgi aldıklarını anlattı.

"Son yıllarda maalesef Türk futbolu ileriye gitmiyor"

Büyükekşi, altyapının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Son yıllarda maalesef Türk futbolu ileriye gitmiyor. Ekonomik olarak da büyük sıkıntılar yaşıyor. Bizim yurt dışında gerek AZ Alkmaar gerek de Ajax'a yaptığımız ziyaretlerde hep takımlar mutlaka altyapıya önem verip, başta Ajax olmak üzere her yıl 2 futbolcuyu A takıma verme üzerine bir stratejileri var. Double Pass ile beraber çalışan takımların da hedefi aynı. Bizim de kulüplerimizi ekonomik olarak rahatlatmamız, genç nüfustan oluşan bir ülkede bu yetenekleri bulup keşfetmemiz, kulüplerimizin altyapı tesisi olarak güçlenmesi ve içerideki kadroyu da çok daha iyi hale getirmemiz lazım. Bütün kulüplerimiz de bu konuda sağ olsunlar federasyonunun aldığı bu karara son derece önem veriyor. Bu konuda mutabıkız. İnşallah Double Pass'in eğitimleri bitene kadar buradaki tesisler de bitecek."