TFF Başkanı Özdemir: Yabancı kuralını değerlendiririz

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, alınan bazı kararlarla ilgili düzeltme istediklerini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve federasyon yetkililerinin yanı sıra, kulüp başkanlarının da katıldığı Conrad Otel'deki toplantının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Çebi, "Geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF Başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek, fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili, 'Bir sene daha erteleyin lütfen. Sıkıntılarımızı aşamadık.' dedik. Belki sahada 11 kişinin yabancı olması hoş değil ama bu durumu pandemide aşamadığımızı ifade ettik." diye konuştu.

Harcama limitleri konusunda anlayış beklediklerini kaydeden Çebi, "Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Birçok takımımız aynı sorunu yaşıyor. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Yayıncı kuruluşla ilgili konuları konuştuk. Ayın 9'u 10'una kalmadan birçoğunu netleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çalışmalar, verilecek kararlara göre devam edecektir. Alınan kararlarda yumuşama ve hoşgörü istirham ettik." ifadelerini kullandı.

Özdemir: "Transfer sezonu başlamadan harcama limitlerini ilan edeceğiz"

Kulüplerin sıkıntılarını dinlediklerini söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Birinci olarak bizden istedikleri, 1 yıl evvel almış olduğumuz yabancı kuralındaki kısıtlama konusu. '8 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabilirsiniz' diye madde vardı. Biz de bu kararı alırken uzun zaman düşündük. 2019-2020 sezonunda takımların yabancı oynatma ortalaması 7,12'ydi. Biz bunu yönetim kurulunda değerlendirdik ve 8 yabancı oynar diye karar aldık. Kulüplerimiz, geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı sayısının düşürülmesi kararının, pandemi nedeniyle 1 yıl daha ertelenmesini istedi. Biz bu istekleri değerlendiririz." açıklamasında bulundu.

Takım harcama limitlerinin tekrar gözden geçirilmesinin söz konusu olduğunu aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Son 1,5 sezonda takımlarımız seyircilerinden mahrum kaldı. Bu nedenle tribün gelirlerinden, saha içi reklam gelirlerinden kayıpları oldu. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de bunları değerlendireceğiz. Başka bir konu ise hepimizin bildiği gibi yabancı kurlarda önemli derecede artış var. Kulüplerin belli giderlerini yabancı para birimiyle ödediğini biliyoruz. 'Geçmiş sezondaki kura sabit olur mu?' diye görüşler var, bunu da değerlendirmeye alacağız. Hiç borcu olmayan, bilançosu çok düzgün olan kulüplerimizin sağladıkları sponsorluk gelirleri, futbolcu satışından elde ettikleri gelirler ve belli bir reklam geliri, mülk satışından olan gelirlerin bir bölü üçünü kullanıyorlardı. Bilanço çok temizse tamamını kullanacaklar. Bilançoda gri renkler olursa iki bölü üçünü, çok kötüyse bir bölü üçünün kullanılması şeklinde görüşler var. Bunları değerlendireceğiz. Transfer sezonu başlamadan, tüm kulüplerimizin harcama limitlerini ilan edeceğiz."

Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özdemir, "Maalesef yayıncı kuruluşla 2 milyar 650 milyon lira gibi rakamla anlaştık. Bugünlere kadar tüm taksitleri ödediler ama son taksitlerini bugün son gün olmasına rağmen ödemediler. Bununla ilgili hukuki işlemi başlattık. Gelecek sezon 2021-2022 sezonunda da sözleşmemize göre alacağımız rakam belli. Bununla ilgili görüşmeleri yapacağız. Kulüpler Birliği Vakfı burada birlik içinde oldu, nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda bize destek verdiler. Biz bu görüşmelere devam edip, iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Küme düşme konusunun da görüşüldüğünü anlatan Özdemir, "Küme düşme ile alakalı kulüpler taleplerini ilettiler. Bizim hedefimizin 18 takım olacağını ilan etmiştik. Geçen hafta Fransa 20 takımdan 18 takıma düşme kararı aldı. Avrupa'daki takımlar 20 takımdan 18'e düşmeye çalışıyorlar. 20 takımlı ligin planlaması çok zor. Hafta içi maçlarına ve Türkiye Kupası maçlarına zaman bulamıyoruz. Türkiye Kupası'nı tek maçlık eleme sistemiyle tamamlayabildik. Onu da düşünerek bu sene Süper Lig'den 4 takım düşmesini ilan ettik. Onunla ilgili talepler oldu. Bu konuyu da oturup konuşacağız. Düzeltmemiz gereken nokta varsa kamuoyuna açıklayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.