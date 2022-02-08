TFF Başkanı Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, mayıs ayında yapılması planlanan yayın ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aras Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından konuşan Özdemir, kurumların yayın ihalesine ilgi gösterdiğini belirtti. Özdemir, "14 Şubat'ta yine bu salonda saat 14.00 civarında son teklifleri alacağız. İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. Pazartesi günü saat 12.00'de burada buluşacağız. Akşama kadar ihale sürecini yürüteceğiz. Şu anda 8'in üzerinde ihale dosyası alanlar var. Birçok konuda bize sorular yolluyorlar. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir teklifle gelecekler, iyi bir ihale, yarışma olacak. Sonunda kazananla önümüzdeki sezondan başlamak üzere 3 veya 5 yıllık anlaşma imzalayarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyorum" açıklamasında bulundu.

İhale bedeline ilişkin bir soruya ise Özdemir, "İhaleden önce olmaz. Ben zaten ihale komisyonu başkanıyım. Böyle bir şey zaten söylenemez. İnsanlar ihale hakkında başka şekilde düşünmeye başlar. Görüşmelere açığız, teklifleri bekliyoruz" sözleriyle yanıt verdi.