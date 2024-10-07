TFF Başkanı: Ülke futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşıyacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç, Dursun Özbek, Ertuğrul Doğan ve Hasan Arat'la bir araya geldiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından 4 büyük kulübün başkanıyla basın mensuplarının karşısına geçen Hacıosmanoğlu, ülke futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşıma görevlerinin bulunduğunu söyledi.

Buluşmalar Anadolu'ya yayılacak

Kulüp buluşmalarını Anadolu'ya da yayacaklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğumda. Başkanlarımız da bu bilinci bize daha çok taşıyor. Anadolu kulüplerimiz bizim için önemli. Dar kapsamda yaptığımız bu toplantıyı bundan sonra Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz, zaten sistemin içindeler öyle yapacağız." diye konuştu.

Futboldaki kardeşlik iklimini ileriye taşımak hepimizin görevi

Bir sonraki toplantının Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacağını dile getiren TFF Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz sahada rakibiz evet. Bu bilinç değerli başkanlarımızda da var. Sahada rakip olacağız maçlar bittikten sonra ortağız. Marka değerini koruyup, gençlere, topluma örnek olacak şekilde hem de layık olduğu maddi-manevi yere taşımak yine değerli başkanları ve güzide Anadolu kulüpleri başkanlarımızla el ele verip ulaşacağımız bir sonuç. Değerli başkanlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik iklimini Türk futbolunun ve toplumunun her safhasına yaymak görevimiz. Cenabıallah bize bu 2 saatlik toplantı sonunda bunun işaretlerini verdi. Başaracağımıza inanıyoruz."