TFF duyurdu: Eski milli kaleci Yılmaz Urul hayatını kaybetti

A Milli Takım’ın eski kalecisi Yılmaz Urul’un 82 yaşında hayatını kaybetti. Urul'un acı haberini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Futbol Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda görev yapmıştı.

Merhum Yılmaz Urul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

8 Şubat 1942 doğumlu Yılmaz Urul, A Milli Takım formasını 3 kez giydi.