TFF Genel Kurulu'nda yeni dönem mesajı: Genç hakemler, adil futbol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol camiasına birlik çağrısı yaptı ve Türk futbolunun geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Konuşmasına şehitleri anarak başlayan Hacıosmanoğlu, 2024-2025 sezonunda şampiyon olan kulüpleri tebrik etti. TFF'nin göreve geldiği 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren şeffaflık ilkesinden ödün vermediklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Futbolumuz kavgayla değil, nitelikli rekabetle büyüyebilir. Cumhurbaşkanımızın çizdiği kardeşlik ve centilmenlik iklimine uygun hareket ediyoruz" dedi.

"Hakemlik sistemini kulüplere devredelim dedik"

Hakemlik sisteminde değişiklik için Kulüpler Birliği Vakfı ile görüşmeler yürüttüklerini belirten Hacıosmanoğlu, “Kulüplere ‘Gelin hakemlik sistemini size devredelim’ dedik. Danışma kurulu teklifi yaptık. Bu konuda ilerleme sağladık” açıklamasında bulundu.

Hakemlerden kimseye biat etmeden görevlerini yapmalarını beklediklerini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Ben hakemlere sahaya girene kadar müdahale ederim ama sahada edemem. Şahsiyetlerini koruyacaklar ve sadece kuruma hizmet edecekler" diye konuştu.

"Genç hakemlerin önünü açtık"

Genç hakemlerin sisteme dahil edildiğini ve sezonun büyük bölümünde görev aldıklarını dile getiren TFF Başkanı, geçmiş dönemlerin karanlık yapılarından arınma sürecine girdiklerini ifade etti. "Müsabakaların yüzde 70’ini genç hakemler yönetti. Hakemlerden kasti hatalardan uzak durmalarını istiyoruz. İnsani hatalar olabilir ama art niyetlilere yer yok" dedi.

"Hiçbir kurula baskı yapmadık"

Görev süresi boyunca federasyon kurullarına müdahalede bulunmadıklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, “Her kulübe eşit mesafede durduk. Kurullar hiçbir kararını baskı altında kalmadan aldı. UEFA ve FIFA ile tarihin en iyi ilişkilerini yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Milli takımın hedefi 2026 Dünya Kupası"

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükseldiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ile 2028’e kadar sözleşme uzattıklarını ve hedeflerinin 2026 Dünya Kupası olduğunu söyledi. "Kulüplerimizin Avrupa’daki başarısı milli takıma da olumlu yansıyacaktır" dedi.

Genel Kuruldan kararlar

Toplantıda, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemine ait TFF Başkanı ve yönetim ile denetleme kurulunun faaliyetleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Ayrıca 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ait bütçe de yine oybirliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, kesinleşmiş hak mahrumiyeti cezalarının affedilmesine ilişkin verilen önerge, Divan Başkanı Bayram Saral tarafından genel kurulun yetkisi dışında olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.