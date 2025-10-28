TFF hakem atamalarını gece duyurdu: Türkiye Kupası’nda görev alacak isimler belli oldu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakem camiasında gündem yaratan açıklamalarının ardından gözler atamalara çevrilmişti. Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarını yönetecek hakemleri gece 01.00’de duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığı yönündeki açıklamaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilerek incelemeye alındı.
Başsavcılık, konuyla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceğini açıkladı.
Gözler hakem atamalarında
Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılacak yeni hakem atamalarına çevrildi.
MHK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının hakem listesini, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gece saat 01.00’de paylaştı.
Türkiye Kupası 3. tur maçlarını yönetecek hakemler:
Kepez Spor – Sivasspor: Oğuzhan Gökçen
Kahramanmaraşspor – Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
Fatsa Belediyespor – Van Spor: Emre Kargın
Dersim Spor – Fethiyespor: Burak Kamalak
Aliağa – Serik Spor: Burak Olcar
52 Orduspor – Sarıyerspor: Alpaslan Şen
Sakaryaspor – İnegölspor: Raşit Yorgancılar
Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir