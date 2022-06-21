TFF harcama limitleri nedir, neye göre belirleniyor?

Merakla beklenen harcama limitleri açıklandı.

18 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Harcama limiti nedir?

TFF tarafından belirlenen harcama limitleri, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin gelir ve giderlerinin, belirlenen sapma oranları da hesaba katılarak belirlenen harcama limitlerini ifade eder.

Bilindiği üzere pek çok spor kulübü ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçiyor. TFF bu limitleri belirleyerek amaç Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin finansal yapılarını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

üper Lig'de yer alan kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmaları için; profesyonel futbolcu ücret giderleri, A takım teknik kadro ücret giderleri, transfer harcamaları, menajer ücret giderlerini belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlamaya yönelik kontrol mekanizması oluşturuluyor ve bu kapsamda takım harcama limitlerini aşan kulüpler transfer dönemlerinde bu limitleri aşan futbolcu transferlerini gerçekleştiremiyor.

Gelir ve giderler

Harcama limitlerinin belirlenmesinde gelir ve gider kalemleri dikkate alınıyor.

Bu kapsamda; gişe gelirleri, sponsorluk ve reklam gelirleri, yayın gelirleri, ticari faaliyet gelirleri, UEFA gelirleri, diğer faaliyet gelirleri, transfer gelirleri, duran varlık satış karı, duran varlık değerleme farkları gelir kalemleri olarak hesaplanıyor.

Ürün satış maliyetleri, futbolcu, teknik kadro ve menajer ücret giderleri, diğer personel ücret giderleri, diğer faaliyet giderleri, transfere ilişkin giderler ve finansman giderleri gider kalemlerini oluşturuyor.

Nasıl belirleniyor?

Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin belirlenmesi noktasında iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilki; gelir-gider farkı üzerinden hesaplanırken, diğer yöntemde ise net borç-net faaliyet gelir rasyonu üzerinden hesaplama yapılıyor.

Harcama limitleri nasıl artar?

Bu süreçte harcama limitleri açıklanan haliyle duyurulsa da, süreç içinde bu limitler değişebiliyor. Bu noktada kulüpler belirlenen gerekçe ve usullerle transfer döneminin sonuna kadar Kulüp Lisans Kurulu'na başvuru yaparak limitlerini artırabiliyor.

Kulüpler ortalama değerler üzerinde artış hedeflediklerinde bunu gerekçeleriyle birlikte denetçi görüşünü içeren raporlarını TFF'ye sunabilecek. Kulüp Lisans Kurulu'nun onaylaması halinde ise beklenen gelir artışının 3'te 1'i yeni harcama limiti olarak belirlenecek.

Yine sermaye artışı yaparak öz kaynaklarını ve finansal yapılarını güçlendiren kulüpler de artış sonrasında sermaye artış bedelinin 3'te 1'ini harcama limitlerine ekleyebiliyor.

Kulüplerin en önemli gelir kaynaklarından olan UEFA gelirleri de harcama limitlerine etki ediyor. UEFA tarafından düzenlenen organizasyonlarda grup aşamalarına katılmaya hak kazanan kulüplerin buradan kazanacağı yaklaşık gelirlerin 3'te 1'i harcama limitini artırıyor.

Yine transfer gelirleri artıran ve finansal yükümlülüklerini azaltan kulüpler de harcama limitlerini artırabilecek.

Uymayan kulüplere ceza geliyor

TFF harcama limitlerine uymayan kulüpler ise çeşitli cezai yaptırımlarla karşılaşıyor.

Buna göre takım harcama limitinin aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle: