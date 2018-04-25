TFF, olaylı derbiyle ilgili kararını bugün verecek

25 Nisan 2018

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını bugün verecek.

TFF Yönetim Kurulunun, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı toplantı saat 13.00'te başlayacak.

TFF'den daha önce yapılan açıklamada, alınacak kararın toplantının ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olaylı derbi için, "35'in üzerinde gözaltı var ve bu takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak tribünlerin hareketlendirilmesi, birtakım girişimler de söz konusu. Bunlar da değerlendiriliyor ama kararı TFF Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar" şeklinde yorumda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olayların ardından dün ilk kez konuşmuş, yaşananların 'kumpas' olduğunu dile getirerek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için 'tiyatro oynadı' ifadesini kullanmıştı.

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun dün yaptıkları basın toplantısında kamuoyunun yanıltıldığını dile getirmiş, "Kurulları TFF'den çıkacak karardan önce etkilemeye çalışıyor." diye konuşmuştu.