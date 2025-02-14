TFF, sahadan çekilme cezasını ağırlaştırdı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), talimatlarında değişiklik yaparak maç sırasında sahayı terk eden takıma, oyuncularına ve yöneticilerine daha ağır cezalar uygulama kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı.
Buna göre talimatın 46. maddesi değiştirilerek 36/A maddesi eklendi.
Buna göre, sahayı terk eden kulübün yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.
Söz konusu kulüp, takip eden sezona eksi 9 puan cezasıyla başlarken, oyuncularına da 5 ila 10 maç arası men cezası uygulanacak.
Adana Demirspor, 9 Şubat'ta Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Galatasaray'a penaltı verilmesinin ardından 34. dakikada sahadan çekilmişti.
TFF de Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verirken, kulüp başkanı Murat Sancak 30 gün hak mahrumiyetiyle 500 bin lira para cezası almıştı.