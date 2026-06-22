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TFF, Süper Lig'de takım harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.

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TFF, Süper Lig'de takım harcama limitlerini açıkladı

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.

Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Takımlar                                   Harcama limiti (TL)

Galatasaray                                  9.006.596.835
Fenerbahçe                                   6.330.032.702
Beşiktaş                                         4.123.397.974
Trabzonspor                                  2.530.783.285
Çaykur Rizespor                           1.817.301.750
Samsunspor                                  1.124.529.320
Konyaspor                                      1.101.846.407
Başakşehir                                     1.099.918.616
Kocaelispor                                    953.682.308
Erzurumspor FK                           893.261.956
Amedspor                                       893.261.956
Çorum FK                                        893.261.956
Gaziantep FK                                   817.925.936
Gençlerbirliği                                   805.716.149
Eyüpspor                                           801.174.603
Göztepe                                              678.239.611
Kasımpaşa                                        647.958.968
Alanyaspor                                        571.608.883

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