TFF, Süper Lig'de takım harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.
Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
Takımlar Harcama limiti (TL)
Galatasaray 9.006.596.835
Fenerbahçe 6.330.032.702
Beşiktaş 4.123.397.974
Trabzonspor 2.530.783.285
Çaykur Rizespor 1.817.301.750
Samsunspor 1.124.529.320
Konyaspor 1.101.846.407
Başakşehir 1.099.918.616
Kocaelispor 953.682.308
Erzurumspor FK 893.261.956
Amedspor 893.261.956
Çorum FK 893.261.956
Gaziantep FK 817.925.936
Gençlerbirliği 805.716.149
Eyüpspor 801.174.603
Göztepe 678.239.611
Kasımpaşa 647.958.968
Alanyaspor 571.608.883