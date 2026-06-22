TFF, Süper Lig'de takım harcama limitlerini açıkladı

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.

Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Takımlar Harcama limiti (TL)



Galatasaray 9.006.596.835

Fenerbahçe 6.330.032.702

Beşiktaş 4.123.397.974

Trabzonspor 2.530.783.285

Çaykur Rizespor 1.817.301.750

Samsunspor 1.124.529.320

Konyaspor 1.101.846.407

Başakşehir 1.099.918.616

Kocaelispor 953.682.308

Erzurumspor FK 893.261.956

Amedspor 893.261.956

Çorum FK 893.261.956

Gaziantep FK 817.925.936

Gençlerbirliği 805.716.149

Eyüpspor 801.174.603

Göztepe 678.239.611

Kasımpaşa 647.958.968

Alanyaspor 571.608.883