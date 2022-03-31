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TFF, takımların menajerlere ödediği ücretleri açıkladı

TFF, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinin menajerlere verdiği ücretleri açıkladı. Listeye göre, menajerlere en fazla ücreti Fenerbahçe ödüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, menajerlere en çok Fenerbahçe'nin ödeme yaptığı ifade edilirken, sarı-lacivertlileri sırasıyla Galatasaray ve Beşiktaş takip etti.

TFF tarafından açıklanan ödemeler şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Hatayspor: 500 bin TL
Beşiktaş: 2.063.169,48 Euro + 1.310.056 TL
Çaykur Rizespor: 50.000 Dolar + 672.448 TL
Fenerbahçe: 6.526.975,65 Euro + 7.891,516,59 TL
Galatasaray: 4.157.656,11 Euro + 1.754.363 TL
Gaziantep FK: 486.750 Euro + 3.141.524 TL
Fatih Karagümrük: 85.000 Euro + 200.000 TL

Spor Toto 1. Lig

Altınordu: 483.700 TL
Samsunspor: 85.000 Euro + 709.030 TL

 

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