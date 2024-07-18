TFF yeni başkanını seçiyor... Ali Koç'tan Büyükekşi'ye çok sert sözler: En kötü federasyon başkanı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, bugün Ankara'daki JW Marriott Hotel'de düzenleniyor.

Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

'Sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, kuruldaki konuşmasında "Herkesin özgürce oy kullanacağı ve sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması en büyük dileğimizdir. Uzun zamandan sonra ilk defa 2 adaylı seçim oluyor. Bu önemlidir" dedi.

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listeleri

Başkan adayları Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor: Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle: Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

Milli takımdaki değişimleri anlattı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kuruldaki konuşmasında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uzun aradan sonra milli coşkuyu millete yeniden yaşatmanın haklı gururunu tüm Türkiye olarak yaşadıklarını ifade etti.

Büyükekşi, "Milli takımımız FIFA dünya sıralamasında biz göreve geldiğimizde 58. sıradaydı bugün FIFA yeni sıralamayı açıkladı, 26. sıraya geldik" dedi.

Süper Lig sponsorluk gelirlerini son bir yılda yüzde 125 oranında artırdıklarını anlatan Büyükekşi, "İlk defa hakem formalarına sponsor aldık. Uzun süren deplasman seyirci yasağına son vererek taraftarlar ve kulüpler düzeyinde gerginliğin önüne geçmeye çalıştık." dedi.

Büyükekşi yönetimi ibra edildi

Genel kurulda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun 1 Hazian 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunuldu. Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

Büyükekşi'ye çok sert eleştiriler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, Büyükekşi'ye "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz takdirde bu şekilde seçilmeniz vicdanınızı hiç rahatsız etmiyor mu? Onurlu, haysiyetli, şerefli olan kimse bu şekilde aday olmaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta zorlanıyorum" dedi. Büyükekşi itiraz etti. Divan Başkanı Mehmet Baykan'ın devreye girmesiyle gerginlik yatıştırıldı ve Ali Koç "Son cümlemi geri alıyorum" dedikten sonra konuşmasına devam etti.

'Hiçbir kıymeti yok'

Koç, ülke futbolunun her anlamdaki yönetiş şekli ve bugünkü durumunun birleştirici değil ayrıştırıcı olarak görüldüğünü belirterek "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yapılacak seçim, bizler açısından yok hükmündedir. Hiçbir kıymeti yoktur. Zira 18 Temmuz seçim gününe varan süreçte yaşananlar, son derece anti demokratiktir" dedi.

'Fenerbahçe ve Beşiktaş statlarına gelemeyen...'

Fenerbahçe başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tebrik de Sayın Büyükekşi'ye ve onun için lobi yapanların hak ettiğini düşünüyoruz. Yönetim şekli toplumun hiçbir yerinde kabul görmeyen, pek çok kesim tarafından, 100 yıllık futbol tarihimizin en kötü federasyon başkanı olarak gösterilen, tarihin hiçbir sezonunda görülmemiş skandalları 1 sezonda yaşatan, yaşanan krizlerin ana sebebinin TFF'nin süreç yönetme beceriksizliğinden kaynaklanmasına rağmen hiçbir sorumluluk almayıp olağanüstü manevra kabiliyeti ile suçu başkalarının üzerine atan, ben bunu defalarca yaşadım, Fenerbahçe ve Beşiktaş statlarına gelemeyen, pek çok statta yuhalanan bir başkan olmanıza rağmen, bugün karşımıza başkan adayı olarak çıkmanızı tebrik ederim. Bu olağanüstü bir başarıdır, helal olsun. Ve sizin devam etmenize olanak sağlayan, tam da adını koyamadığımız lobiyi de canı gönülden kutlarım. Bravo size!"

Koç, Servet Yardımcı'nın seçim yarışından çekilmesini şu sözlerle değerlendirdi: "Bozkurt işaretini siyasi bulup bundan rahatsız olarak turnuvanın en kritik dönemecinde oyuncumuza haksızca yaptırım uygulayan UEFA, TFF seçimleri öncesi olup bitenleri bilse acaba neler yapardı? UEFA yönetim kurulunda yer alan Servet Yardımcı'nın seçim yarışından çekilirken yaptığı açıklama, UEFA ve FIFA kurumlarını rahatsız etmiş midir? Bu açıklamalar, derinlemesine incelenecek midir? Seçim süresinde gariplikler sadece bununla kalmamakta. Türk futbolunun duayenlerinden, büyüğümüz Şenes Erzik'in TFF Başkanı ve yöneticilerinin bulunduğu sohbet ortamında söylediklerinin kayda alınıp, seçimlerde avantaj sağlamak için Şenes Bey'in izni alınmaksızın açıklama haline getirilip kamuoyuna servis edilmesi başlı başına skandaldır. Devletimizin kurumu olan Anadolu Ajansı buna alet edilmiş ve çok kısa süre sonra yaptığı haberi kaldırmış ve haberi yapan kişinin görevine son vermiştir."

'FETÖ hala Türk futbolunun içindedir'

Koç, Fenerbahçe'nin FETÖ'ye karşı isyan bayrağını açan ve ilk ses yükselten kulüp olduğunu belirterek "FETÖ hala Türk futbolunun içindedir ve bize göre giderek güçlenmektedir. Bugünkü TFF seçimlerine bu gözle bakmanızı tavsiye ederim" diye konuştu.