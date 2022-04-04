TFF'de istifa depremi!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.
Nihat Özdemir, 1 Haziran 2019’da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmişti. Özdemir’in görev süresi haziran ayında dolacaktı.
Geçen hafta da TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, istifa ettiğini açıklamıştı.
Nihat Özdemir kimdir?
1950 yılında Diyarbakır'da doğan Nihat Özdemir, Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Uzun süre Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Özdemir, 2019 yılında TFF Başkanı oldu.
Özdemir, inşaat, turizm, enerji, havalimanı, altyapı, liman gibi alanlarda faaliyet yürüten LİMAK Holding'in sahibi.