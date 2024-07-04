  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. TFF'den açıklama! Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi mi?
Takip Et

TFF'den açıklama! Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.