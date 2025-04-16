TFF'den Boupendza için başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çin'de yaşamını yitiren Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza için başsağlığı mesajı yayımladı.
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TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizde Hatayspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Türk futbolseverlerin hafızalarında yer bulan Aaron Salem Boupendza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Boupendza'nın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Hatayspor camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.